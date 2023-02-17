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Ворог змінив тактику нічних дій під Вугледаром – Сили оборони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 10:41
Ворог змінив тактику нічних дій під Вугледаром – Сили оборони
Вугледар. Супутникове фото Maxar

На Вугледарському напрямку російські окупаційні війська майже припинили штурмові та диверсійні дії вночі і використовують цей час для відновлення сил і підтягування резервів.

Джерело: речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку, він перестав уночі атакувати наші позиції. За останні 2 дні чисельність штурмових дій на цьому напрямку коливається від трьох до чотирьох…

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Раніше він вів турбуючий вогонь, постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогоднішній день спостерігається дещо інша тактика: вночі вони намагаються відновлюватись, поновлювати резерви, особовий склад".

Деталі: Натомість вдень, за словами Дмитрашківського, ворог дуже потужно застосовує артилерію (так за день 16 лютого 223 рази на Донецькому напрямку) та штурмові дії, яких у четвер в районі Вугледара та Мар’їнки було 16. Також противник застосовує авіацію (7 разів за минулу добу –ред.)

Водночас, за словами полковника, 16 лютого гармашами Донецького напрямку була знищена ціла батарея російських гармат Д-30 разом з обслуговуючим складом.

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"В цілому, всі атаки за вчорашній день і за цю ніч були відбиті. Жодного просування ворога там не спостерігається", - наголосив Дмитрашківський. Водночас речник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що окупанти, очевидно продовжать штурмові дії, оскільки мають завдання від режиму Путіна – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Пряма мова: "Що стосується подальших дій ворога, чи будуть вони продовжувати, думаю, що будуть. Але їхні дії на сьогоднішній день дещо змінилися кардинально: немає тих потужностей, з якими вони починали штурмові дії і наступ на цьому напрямку.

На мою думку, для відновлення цього напрямку, щоб вони могли повноцінно атакувати, потрібен досить немалий час: думаю, щонайменше травень-червень. Але ворог буде все одно постійно турбувати цей напрямок, бо вони мають чітко визначене завдання від свого президента.  Я думаю, що ситуація буде дещо мінятися, але ми будемо тримати ці позиції".

Теми: Донецька областьвійна
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