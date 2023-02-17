Враг изменил тактику ночных действий под Угледаром – Силы обороны

На Угледарском направлении российские оккупационные войска почти прекратили штурмовые и диверсионные действия ночью и используют это время для восстановления сил и подтягивания резервов.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех...

Раньше он вел беспокоящий огонь, постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы. На сегодняшний день наблюдается несколько иная тактика: ночью они пытаются восстанавливаться, подтягивать резервы, личный состав".

Детали: Зато днем, по словам Дмитрашковского, враг очень мощно применяет артиллерию (так за день 16 февраля 223 раза на Донецком направлении) и штурмовые действия, которых в четверг в районе Угледара и Марьинки было 16. Также противник применяет авиацию (7 раз за минувшие сутки -ред.)

В то же время, по словам полковника, 16 февраля пушкарями Донецкого направления была уничтожена целая батарея российских пушек Д-30 вместе с обслуживающим составом.

"В целом, все атаки за вчерашний день и за эту ночь были отбиты. Никакого продвижения врага там не наблюдается", - подчеркнул Дмитрашковский. В то же время спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что оккупанты, очевидно продолжат штурмовые действия, поскольку имеют задание от режима Путина - выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Прямая речь: "Что касается дальнейших действий врага, будут ли они продолжать, думаю, что будут. Но их действия на сегодняшний день несколько изменились кардинально: нет тех мощностей, с которыми они начинали штурмовые действия и наступление на этом направлении.

По моему мнению, для возобновления этого направления, чтобы они могли полноценно атаковать, нужно довольно немалое время: думаю, минимум май-июнь. Но враг будет все равно постоянно беспокоить это направление, потому что они имеют четко определенную задачу от своего президента. Я думаю, что ситуация будет несколько меняться, но мы будем держать эти позиции".