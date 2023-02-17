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Президент Китаю виступить з "мирною промовою" до річниці вторгнення РФ в Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 11:10
Президент Китаю виступить з мирною промовою до річниці вторгнення РФ в Україну
Сі Цзіньпін, Getty Images

Президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який сказав, що про це йому сказав головний дипломат Китаю Ван Ї, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Вони зустрілися в четвер в Римі.

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Під час війни Китай взяв тонку лінію, прагнучи збалансувати свої зв'язки із Заходом, підтримуючи при цьому Москву.

Він загалом відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні сподіваючись зберегти доступ до світового ринку.

Але водночас Китай координує свої дії з Росією на дипломатичному рівні і користується перевагами знижок на російську нафту.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції у нього заплановані більше 10 двосторонніх зустрічей, у тому числі з держсекретарем США і топ-посадовцем Китаю.

Теми: КитайвійнаУкраїна
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