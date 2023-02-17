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Президент Китая выступит с "мирной речью" к годовщине вторжения РФ в Украину

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 12:10
Си Цзиньпин, Getty Images

Президент Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который сказал, что об этом ему сказал главный дипломат Китая Ван И, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Они встретились в четверг в Риме.

Во время войны Китай взял тонкую линию, стремясь сбалансировать свои связи с Западом, поддерживая при этом Москву.

Он в целом отказался продавать оружие России и не принимал непосредственного участия в войне в надежде сохранить доступ к мировому рынку.

Но в то же время Китай координирует свои действия с Россией на дипломатическом уровне и пользуется преимуществами скидок на российскую нефть.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности у него запланированы более 10 двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США и топ-чиновником Китая.

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Темы: КитайвойнаУкраина
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