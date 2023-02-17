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Кулеба планує десяток переговорів на полях "Мюнхена", у тому числі з топ-посадовцем Китаю

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 12:13
Дмитро Кулеба. фото з його Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції у нього заплановані більше десяти двосторонніх зустрічей, у тому числі з держсекретарем США і топ-посадовцем Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах. 

"Крім участі в заходах Мюнхенської конференції, в мене заплановані більше десяти переговорів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен, глава МЗС Бразилії, керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї та багато інших.

Пріоритетами будуть пришвидшення постачань вже обіцяної Україні зброї та снарядів і ухвалення в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків для України, членство нашої держави в НАТО, реалізація "формули миру" президента Зеленського та майбутнє Росії. Точніше, майбутнє Європи та світу без агресивної Росії", - деталізував Кулеба. 

Нагадаємо, дистанційний виступ президента України Володимира Зеленського має стати першим заходом у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Мюнхенська безпекова конференція цього року буде значною мірою присвячена Україні, її перемозі у війні з РФ, а також питанню майбутнього світопорядку.

Стежити за подіями наступних трьох днів у Мюнхені ви зможете на сайті "Європейської правди".

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Як повідомлялося, раніше глава Мюнхенської конференції виступив за депутінізацію Росії. Також він публічно висловлюється проти обмежень у допомозі Україні.

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Теми: МЗС
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