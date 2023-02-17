Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба планирует десяток переговоров на полях "Мюнхена", в том числе с топ-чиновником Китая

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 12:13
Дмитрий Кулеба. фото из его Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности у него запланированы более десяти двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США и топ-чиновником Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

"Кроме участия в мероприятиях Мюнхенской конференции, у меня запланированы более десяти переговоров. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Бразилии, руководитель Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И и многие другие.

Приоритетами будут ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация "формулы мира" президента Зеленского и будущее России. Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной России", - детализировал Кулеба.

Напомним, дистанционное выступление президента Украины Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с РФ, а также вопросу будущего миропорядка.

Следить за событиями следующих трех дней в Мюнхене вы сможете на сайте "Европейской правды".

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, ранее глава Мюнхенской конференции выступил за депутинизацию России. Также он публично высказывается против ограничений в помощи Украине.

Читайте УП В Google News

Темы: МИД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Бердянске пылает база отдыха, где был госпиталь россиян - горсовет

Новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" - СМИ

Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW

Китай может предоставлять РФ нелетальную военную помощь – СМИ

От боев в Донецкой области зависит многое из того, что мы готовим – Зеленский

В ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в воскресенье в Киеве и трех областях

Все новости...
МИД
МИД требует от Financial Times расследовать дезинформацию о контрабанде оружия из Украины
В МИД Украины обвинили Кремль в срыве зернового соглашения
МИД - о заявлениях Берлускони: Попытка поцеловать руки Путина, которые по локоть в крови
Последние новости
14:03
Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян
13:49
До полноценной программы поддержки Украины остались считанные недели - МФВ
13:31
В Германии нашли работу почти 90 тысяч украинцев
13:10
Россияне утром убили семью на Херсонщине, еще 8 раненых - ОВА
13:00
Потребление алкоголя может ускорить развитие Альцгеймера – исследование
12:53
Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ
12:33
Украина получает много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов - Боррель
12:17
видеоВ Бердянске пылает база отдыха, где был госпиталь россиян - горсовет
12:06
В энергосистеме дефицит отсутствует и не прогнозируется - "Укрэнерго"
11:50
Орбан: Венгрия будет и дальше торговать с Россией, а Европа сползает в "войну двух славянских стран"
Все новости...