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Кулеба планирует десяток переговоров на полях "Мюнхена", в том числе с топ-чиновником Китая

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 11:13
Кулеба планирует десяток переговоров на полях Мюнхена, в том числе с топ-чиновником Китая
Дмитрий Кулеба. фото из его Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности у него запланированы более десяти двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США и топ-чиновником Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

"Кроме участия в мероприятиях Мюнхенской конференции, у меня запланированы более десяти переговоров. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Бразилии, руководитель Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И и многие другие.

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Приоритетами будут ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация "формулы мира" президента Зеленского и будущее России. Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной России", - детализировал Кулеба.

Напомним, дистанционное выступление президента Украины Владимира Зеленского должно стать первым мероприятием в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет в значительной степени посвящена Украине, ее победе в войне с РФ, а также вопросу будущего миропорядка.

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Следить за событиями следующих трех дней в Мюнхене вы сможете на сайте "Европейской правды".

Как сообщалось, ранее глава Мюнхенской конференции выступил за депутинизацию России. Также он публично высказывается против ограничений в помощи Украине.

Темы: МИД
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