У Росії на заводі зброї стався вибух: 1 загиблий, троє поранених

Робітниці Чапаєвського механічного заводу в РФ. Фото ілюстративне з сайту volga.news

У Самарській області Росії на Чапаєвському механічному заводі, який виробляє вибухівку і детонатори, прогримів вибух, унаслідок чого одна людина загинула і ще троє дістали поранення.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на екстрені служби, російський Telegram-канал "Осторожно, новости"

Дослівно співрозмовник ТАСС: "В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося. Загинула одна людина, троє дістали поранення".

Деталі: Російський Telegram-канал "Осторожно, новости" з посиланням на свої джерела повідомив, що вибух стався на лінії зі спорядження капсулів-детонаторів.

Загинула 46-річна жінка, яка збирала пристрої для детонації. Трьох постраждалих (2 жінки та чоловік) із черепно-мозковими травмами та опіками доставили до лікарні.

За інформацією каналу, попередня причина події – порушення техніки безпеки.

За даними російських ЗМІ, завод виробляє кумулятивні заряди, детонуючі шнури, герметичні вибухові патрони тощо.