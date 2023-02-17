У Росії на заводі зброї стався вибух: 1 загиблий, троє поранених
У Самарській області Росії на Чапаєвському механічному заводі, який виробляє вибухівку і детонатори, прогримів вибух, унаслідок чого одна людина загинула і ще троє дістали поранення.
Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на екстрені служби, російський Telegram-канал "Осторожно, новости"
Дослівно співрозмовник ТАСС: "В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося. Загинула одна людина, троє дістали поранення".
Деталі: Російський Telegram-канал "Осторожно, новости" з посиланням на свої джерела повідомив, що вибух стався на лінії зі спорядження капсулів-детонаторів.
Загинула 46-річна жінка, яка збирала пристрої для детонації. Трьох постраждалих (2 жінки та чоловік) із черепно-мозковими травмами та опіками доставили до лікарні.
За інформацією каналу, попередня причина події – порушення техніки безпеки.
За даними російських ЗМІ, завод виробляє кумулятивні заряди, детонуючі шнури, герметичні вибухові патрони тощо.