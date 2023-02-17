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В России на оружейном заводе прогремел взрыв: 1 погибший, трое раненых

Ирина БалачукПятница, 17 февраля 2023, 12:40
Работницы Чапаевского механического завода в РФ. Фото иллюстративное с сайта volga.news

В Самарской области России на Чапаевском механическом заводе, который производит взрывчатку и детонаторы, прогремел взрыв, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы, российский Telegram-канал "Осторожно, новости"

Дословно собеседник ТАСС: "В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения".

Детали: Российский Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на свои источники сообщил, что взрыв произошел на линии по снаряжению капсюлей-детонаторов. 

Погибла 46-летняя женщина-сборщик. Троих пострадавших (2 женщины и мужчина) с черепно-мозговыми травмами и ожогами доставили в больницу. 

По информации канала, предварительная причина произошедешго – нарушения техники безопасности.

По данным российских СМИ, завод производит кумулятивные заряды, детонирующие шнуры, герметичные взрывные патроны и пр.

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Темы: Росcиявзрыворужие
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