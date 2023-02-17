В России на оружейном заводе прогремел взрыв: 1 погибший, трое раненых

Работницы Чапаевского механического завода в РФ. Фото иллюстративное с сайта volga.news

В Самарской области России на Чапаевском механическом заводе, который производит взрывчатку и детонаторы, прогремел взрыв, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы, российский Telegram-канал "Осторожно, новости"

Дословно собеседник ТАСС: "В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения".

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Детали: Российский Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на свои источники сообщил, что взрыв произошел на линии по снаряжению капсюлей-детонаторов.

Погибла 46-летняя женщина-сборщик. Троих пострадавших (2 женщины и мужчина) с черепно-мозговыми травмами и ожогами доставили в больницу.

По информации канала, предварительная причина произошедешго – нарушения техники безопасности.



По данным российских СМИ, завод производит кумулятивные заряды, детонирующие шнуры, герметичные взрывные патроны и пр.