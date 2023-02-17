Путін особисто помилував "вагнерівців", щоб відправити їх на фронт – росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін особисто помилував ув'язнених із ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для відправки їх на війну проти України.

Джерело: Новая газета з посиланням на базу даних поліції

Пряма мова журналіста НГ: "Я попросив людину, яка має доступ до ІБД-Ф (бази даних поліції - ред.), перевірити кількох зеків, які засвітилися на відео з Пригожиним як приклад соціального ліфта "Вагнера": позавчора у в'язниці – вчора на фронті – сьогодні вільний. Один – убивця, інший, кажучи дореволюційною мовою, – розбійник.

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В обох в ІБД-Ф стоїть одна й та сама позначка: "Звільнений від подальшого відбування покарання на підставі указу президента "Про помилування"".

Деталі: За його словами, на указах стоїть дата 6 липня 2022 року. Документа немає у відкритому доступі. Найближчі до нього за датою публікації укази Путіна датовані 5 і 8 липня. Згідно з номерами документів, між ними є ще 5 неопублікованих указів.

"Новая газета" повідомляє, що Пригожин, вербуючи ув'язнених, обіцяє їм помилування за півроку, однак юридично воно оформлюється до їхньої відправки на фронт.

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Наприкінці січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президентські укази про помилування ув'язнених, завербованих для відправки на війну в Україні, засекречені.

Раніше колишній командир ПВК Вагнера Андрій Медведєв, який утік до Норвегії, повідомляв ЗМІ, що завербовані Пригожиним зеки пишуть прохання про помилування перед відправленням на війну.