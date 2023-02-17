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Путін особисто помилував "вагнерівців", щоб відправити їх на фронт – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 12:49
ФОТО SOTA

Президент Росії Володимир Путін особисто помилував ув'язнених із ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для відправки їх на війну проти України.

Джерело: Новая газета з посиланням на базу даних поліції

Пряма мова журналіста НГ: "Я попросив людину, яка має доступ до ІБД-Ф (бази даних поліції - ред.), перевірити кількох зеків, які засвітилися на відео з Пригожиним як приклад соціального ліфта "Вагнера": позавчора у в'язниці – вчора на фронті – сьогодні вільний. Один – убивця, інший, кажучи дореволюційною мовою, – розбійник. 

В обох в ІБД-Ф стоїть одна й та сама позначка: "Звільнений від подальшого відбування покарання на підставі указу президента "Про помилування"".

Деталі: За його словами, на указах стоїть дата 6 липня 2022 року. Документа немає у відкритому доступі. Найближчі до нього за датою публікації укази Путіна датовані 5 і 8 липня. Згідно з номерами документів, між ними є ще 5 неопублікованих указів.

"Новая газета" повідомляє, що Пригожин, вербуючи ув'язнених, обіцяє їм помилування за півроку, однак юридично воно оформлюється до їхньої відправки на фронт. 

Наприкінці січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президентські укази про помилування ув'язнених, завербованих для відправки на війну в Україні, засекречені. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше колишній командир ПВК Вагнера Андрій Медведєв, який утік до Норвегії, повідомляв ЗМІ, що завербовані Пригожиним зеки пишуть прохання про помилування перед відправленням на війну.

 
 

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Теми: Путінв'язницяВагнервійна
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