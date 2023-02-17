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Путин лично помиловал “вагнеровцев” для отправки их на фронт – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 февраля 2023, 11:49
Путин лично помиловал “вагнеровцев” для отправки их на фронт – росСМИ
ФОТО SOTA

Президент России Владимир Путин лично помиловал заключенных из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для отправки их на войну против Украины.

Источник: Новая газета со ссылкой на базу данных полиции

Прямая речь журналиста НГ: "Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф (базе данных полиции - ред.), проверить пару зэков, которые засветились на видео с Пригожиным как пример социального лифта "Вагнера": позавчера в тюрьме – вчера на фронте – сегодня свободен. Один – убийца, другой, говоря дореволюционным языком, – разбойник. 

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У обоих в ИБД-Ф стоит одна и та же пометка: "Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента "О помиловании"".

Детали: По его словам, на указах стоит дата 6 июля 2022 года. Документа нет в открытом доступе. Издание сообщает, что ближайшие к нему по дате публикации указы Путина датированы 5 и 8 июля. Согласно номерам документов, между ними есть еще 5 неопубликованных указов.

Издание сообщает, что Пригожин, вербуя заключенных, обещает им помилование через полгода, однако юридически оно оформляется до их отправки на фронт. 

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В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президентские указы о помиловании заключенных, завербованных для отправки на войну в Украине, засекречены. 

Ранее сбежавший в Норвегию бывший командир ЧВК Вагнера Андрей Медведев сообщал СМИ, что завербованные Пригожиным зэки пишут прошения о помиловании перед отправкой на войну.

 
 

Темы: ПутинтюрьмаВагнервойна
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