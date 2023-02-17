Журналісти показали, як у США виготовляють боєприпаси для України
Журналісти CNN показали відеорепортаж про те, як у Пенсільванії виготовляють зброю для Збройних сил України.
Джерело: CNN, український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi
Деталі: На Скрентонському армійському боєприпасному заводі нагрівають і виковують близько 11 тисяч артилерійських снарядів на місяць.
Зі спеціально виготовленої сталі, нагрітої до 2 тисяч градусів, формують оболонку для снаряда. Кілька годин потрібно, щоб нагріти сталь та надати їй потрібної форми.
Далі – етап випробувань та перевірок.
Готові оболонки для снарядів оснащують вибуховою частиною.
Снаряди, виготовлені за місяць, на фронті розходяться за половину тижня.
У звʼязку з цим США переглядають плани з виробництва, аби збільшити кількість виготовлених снарядів.
У США нинішні обʼєми виробництва зброї називають найбільшими, можливо, з часів Корейської війни.