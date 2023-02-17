Журналісти показали, як у США виготовляють боєприпаси для України

Американський завод, що виготовляє боєприпаси для України, фото CNN

Журналісти CNN показали відеорепортаж про те, як у Пенсільванії виготовляють зброю для Збройних сил України.

Джерело: CNN, український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi

Деталі: На Скрентонському армійському боєприпасному заводі нагрівають і виковують близько 11 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Зі спеціально виготовленої сталі, нагрітої до 2 тисяч градусів, формують оболонку для снаряда. Кілька годин потрібно, щоб нагріти сталь та надати їй потрібної форми.

Далі – етап випробувань та перевірок.

Готові оболонки для снарядів оснащують вибуховою частиною.

ВІДЕО ДНЯ

Снаряди, виготовлені за місяць, на фронті розходяться за половину тижня.

У звʼязку з цим США переглядають плани з виробництва, аби збільшити кількість виготовлених снарядів.

У США нинішні обʼєми виробництва зброї називають найбільшими, можливо, з часів Корейської війни.