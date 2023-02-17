Журналисты показали, как в США производят боеприпасы для Украины

Журналисты CNN показали видеорепортаж о том, как в Пенсильвании изготавливают оружие для Вооруженных сил Украины.

Источник: CNN, украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi

Детали: На Скрентонском армейском боеприпасном заводе нагревают и выковывают порядка 11 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Из специально изготовленной стали, нагретой до 2 тысяч градусов, формируют оболочку для снаряда. Несколько часов нужно, чтобы нагреть сталь и придать ей нужную форму.

Далее – этап испытаний и проверок.

Готовые оболочки для снарядов оснащают взрывной частью.

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Снаряды, изготовленные за месяц, на фронте расходятся за половину недели.

В связи с этим США пересматривают планы по производству, чтобы увеличить количество изготовленных снарядов.

В США нынешние объемы производства оружия называют самыми большими, возможно, со времен Корейской войны.