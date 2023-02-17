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По всій Україні півгодини тривала повітряна тривога

Ірина БалачукП'ятниця, 17 лютого 2023, 13:15
По всій Україні півгодини тривала повітряна тривога
Карта тривог станом на 13:50 17 лютого. Скриншот з alerts.in.ua

17 лютого влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Небезпека тривавла близько 30 хв.

Джерело: карта тривог  

Деталі: Спершу з 13:10 сирени лунали на сході країни. О 13:42 тривогу оголосили у Києі, а за кілька хвилин вона поширилися на всю територію країни.

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Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття. 

Оновлено: О 14:10 тривоги почали скасовувати. Спершу сирени перестали лунати на Вінниччині, Львівській, Рівненській, Дніпропетровській та Харківській областях. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні.

Теми: повітряна тривогавійна
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