По всей Украине полчаса длилась воздушная тревога

Карта тревог по состоянию на 13:50 17 февраля. Скриншот с alerts.in.ua

17 февраля власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Опасность продолжалась около 30 мин.

Источник: карта тревог

Детали: Сначала с 13:10 сирены звучали на востоке страны. В 13:42 тревогу объявили в Киеве, а через несколько минут она распространились на всю территорию страны.

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 14:10 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать в Винницкой, Львовской, Ровенской, Днепропетровской и Харьковской областях. А через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.