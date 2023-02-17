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По всей Украине полчаса длилась воздушная тревога

Ирина БалачукПятница, 17 февраля 2023, 13:15
По всей Украине полчаса длилась воздушная тревога
Карта тревог по состоянию на 13:50 17 февраля. Скриншот с alerts.in.ua

17 февраля власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Опасность продолжалась около 30 мин.

Источник: карта тревог 

Детали: Сначала с 13:10 сирены звучали на востоке страны. В 13:42 тревогу объявили в Киеве, а через несколько минут она распространились на всю территорию страны.

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Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 14:10 тревоги начали отменять. Сначала сирены перестали звучать в Винницкой, Львовской, Ровенской, Днепропетровской и Харьковской областях. А через несколько минут тревоги отменили по всей Украине.

Темы: воздушная тревогавойна
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