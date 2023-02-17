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У Британії засудили до 13 років ексохоронця посольства у Берліні, який шпигував на користь РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 13:59

У Британії засудили до понад 13 років позбавлення волі колишнього охоронця посольства Британії у Берліні за збір інформації в інтересах Росії. 

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

58-річного Девіда Сміта засудили до 13 років і 2 місяців позбавлення волі. Суд визнав, що Сміт збирав та передавав недружній державі інформацію, яка могла зашкодити інтересам Британії. Він зможе обирати, відбувати покарання у Британії чи Німеччині.

Нагадаємо, Сміта затримали влітку 2021 року після того, як його "впіймали на гарячому" за допомогою операції під прикриттям. Минулого року визнав свою провину за вісьмома звинуваченнями, але наполягав, що умисно не завдав ніякої шкоди, та заперечував симпатії до Росії. 

У процесі слідства встановили, що Сміт передавав російській стороні дані про співробітників посольства і таємні документи, фотографії зсередини посольства і його території.

Стало відомо, що він критикував Британію і Німеччину та схвально висловлювався про Росію і Путіна, а також симпатизував маріонетковим псевдореспублікам, створеним Росією на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. 

Хоча вирок стосується дій, скоєних у 2020-2021 роках, припускають, що Сміт міг почати збір інформації ще у 2018 році. 

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Вартість заходів для відновлення безпеки посольства у Берліні після дій охоронця оцінюють у 820 тисяч фунтів стерлінгів. 

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Теми: Велика БританіяшпигунствоРосіяв'язниця
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