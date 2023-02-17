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В Британии приговорили к 13 годам экс-охранника посольства в Берлине, который шпионил в пользу РФ

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 13:59

В Британии приговорили к более чем 13 годам лишения свободы бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине за сбор информации в интересах России.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

58-летнего Дэвида Смита приговорили к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы. Суд признал, что Смит собирал и передавал недружественному государству информацию, которая могла повредить интересам Великобритании. Он сможет выбирать, отбывать наказание в Британии или Германии.

Напомним, Смита задержали летом 2021 года после того, как его "поймали с поличным" с помощью операции под прикрытием. В прошлом году признал свою вину по восьми обвинениям, но настаивал, что умышленно не нанес никакого вреда, и отрицал симпатии к России.

В процессе следствия установили, что Смит передавал российской стороне данные о сотрудниках посольства и секретные документы, фотографии изнутри посольства и его территории.

Стало известно, что он критиковал Британию и Германию и одобрительно высказывался о России и Путине, а также симпатизировал марионеточным псевдореспубликам, созданным Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Хотя приговор касается действий, совершенных в 2020-2021 годах, предполагают, что Смит мог начать сбор информации еще в 2018 году.

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Стоимость мер по восстановлению безопасности посольства в Берлине после действий охранника оценивают в 820 тысяч фунтов стерлингов.

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Темы: ВеликобританияшпионажРосcиятюрьма
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