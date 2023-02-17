Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Південь": Потреба в мобілізаційному ресурсі є, а ентузіазм у людей падає

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 17 лютого 2023, 12:58
ОК Південь: Потреба в мобілізаційному ресурсі є, а ентузіазм у людей падає
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні є потреба в мобілізаційному ресурсі, оскільки на фронті є підрозділи, яким необхідна ротація, однак наразі спостерігається падіння ентузіазму у людей призовного віку.

Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв’ю Радіо Свобода 

Пряма мова: "Є абсолютна потреба (у мобілізаційному ресурсі - ред.), оскільки всі ми співчуваємо і спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що коїться, наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно перебувають довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення. 

Реклама:

Тобто виведення з зони активних бойових дій, перебування певний час на більш спокійній території, відновлення сил і повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс.

Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані".

Деталі: Гуменюк підкреслила, що законодавство про мобілізацію в Україні спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що кожен чоловік мобілізаційного віку буде періодично приходити в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і за повісткою з’являтися.

ВІДЕО ДНЯ

Однак дехто не проживає за місцем реєстрації, дуже багато людей уникають цього свідомо, як зазначила Гуменюк. Тому, крім плану мобілізаційного ресурсу, є прогалини у законодавстві, як ускладнюють його виконання.

Теми: мобілізаціявійнавійськовий облікпризов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
мобілізація
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Останні новини
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ в державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
Усі новини...
Реклама: