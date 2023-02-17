ОК "Юг": Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает

В Украине есть потребность в мобилизационном ресурсе, поскольку на фронте есть подразделения, которые нуждаются в ротации, однако сейчас наблюдается падение энтузиазма у людей призывного возраста.

Источник: руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Есть абсолютная потребность (в мобилизационном ресурсе - ред.), поскольку все мы сочувствуем и наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на востоке, что там подразделения действительно находятся длительное время в таких сложных условиях, и они действительно нуждаются в восстановлении.

То есть вывод из зоны активных боевых действий, пребывание определенное время на более спокойной территории, восстановление сил и возвращение на позиции. Для этого и формируется мобилизационный ресурс.

Сейчас мы наблюдаем все же падение энтузиазма у этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные".

Детали: Гуменюк подчеркнула, что законодательство о мобилизации в Украине опирается на повышенную сознательность граждан, на то, что каждый человек мобилизационного возраста будет периодически приходить в центр комплектования, обновлять о себе информацию, проживать по месту регистрации и по повестке являться.

Однако некоторые не проживают по месту регистрации, очень много людей избегают этого сознательно, как отметила Гуменюк. Поэтому, кроме плана мобилизационного ресурса, есть пробелы в законодательстве, которые затрудняют его выполнение.