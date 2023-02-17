Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Офіс президента виступив проти "гібридного трибуналу" щодо злочину агресії РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 13:25

Офіс президента Зеленського публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив глава ОПУ Андрій Єрмак під час відкриття виставки "Воєнні злочини Росії" на Мюнхенській безпековій конференції.

Він повторив офіційну позицію, що Україна прагне покарання керівництва РФ за рішення про збройну агресію проти України. "Найшвидший шлях досягнути цього – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. І світ починає розуміти, наскільки це важливо", пояснив глава офісу Зеленського.

Реклама:

Андрій Єрмак утім повідомив, що частина держав ЄС виступили з альтернативною пропозицією про створення "гібридного трибуналу".

"Новий ризик – те, що деякі країни висловлюються на користь гібридного трибуналу, який є неприйнятним. Чому гібридний трибунал неприйнятний? Бо він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з Путіна, Лаврова і Мішустіна. Це – головна проблема гібридного проєкту", - заявив він.

Джерела ЄвроПравди раніше також підтверджували, що пропозиція "про гібридний трибунал" – стає головною у обговоренні між державами ЄС. Її деталі публічно не оприлюднюються, але в Києві вирішили публічно виступити проти неї.

ВІДЕО ДНЯ

Єрмак у своєму виступі нагадав, що наразі фіксуються численні воєнні злочини, які вчиняє армія РФ, і вони мають стати предметом розслідування у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Цей суд, утім, не має повноважень для розслідування агресії РФ.

"Але всі ці злочини були би неможливим без одного злочину, злочину агресії. І ми не будемо почуватися у безпеці, поки ми не досягнемо покарання винних у агресії", - наголосив глава ОПУ.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський відкриє цьогорічну безпекову конференцію у Мюнхені.

Також "Європейська правда" опублікувала "пісню про Путіна", яку транслювали для учасників Мюнхенської безпекової конференції на виставці про воєнні злочини Росії.

Теми: Офіс генпрокуроравійнатрибуналРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
ОГП: 500 дітей загинули через російську агресію
Останні новини
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ в державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
Усі новини...
Реклама: