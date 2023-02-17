Офіс президента виступив проти "гібридного трибуналу" щодо злочину агресії РФ

Офіс президента Зеленського публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив глава ОПУ Андрій Єрмак під час відкриття виставки "Воєнні злочини Росії" на Мюнхенській безпековій конференції.

Він повторив офіційну позицію, що Україна прагне покарання керівництва РФ за рішення про збройну агресію проти України. "Найшвидший шлях досягнути цього – це створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. І світ починає розуміти, наскільки це важливо", пояснив глава офісу Зеленського.

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Андрій Єрмак утім повідомив, що частина держав ЄС виступили з альтернативною пропозицією про створення "гібридного трибуналу".

"Новий ризик – те, що деякі країни висловлюються на користь гібридного трибуналу, який є неприйнятним. Чому гібридний трибунал неприйнятний? Бо він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з Путіна, Лаврова і Мішустіна. Це – головна проблема гібридного проєкту", - заявив він.

Джерела ЄвроПравди раніше також підтверджували, що пропозиція "про гібридний трибунал" – стає головною у обговоренні між державами ЄС. Її деталі публічно не оприлюднюються, але в Києві вирішили публічно виступити проти неї.

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Єрмак у своєму виступі нагадав, що наразі фіксуються численні воєнні злочини, які вчиняє армія РФ, і вони мають стати предметом розслідування у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Цей суд, утім, не має повноважень для розслідування агресії РФ.

"Але всі ці злочини були би неможливим без одного злочину, злочину агресії. І ми не будемо почуватися у безпеці, поки ми не досягнемо покарання винних у агресії", - наголосив глава ОПУ.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський відкриє цьогорічну безпекову конференцію у Мюнхені.

Також "Європейська правда" опублікувала "пісню про Путіна", яку транслювали для учасників Мюнхенської безпекової конференції на виставці про воєнні злочини Росії.