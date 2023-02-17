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Офис президента выступил против "гибридного трибунала" по преступлению агрессии РФ

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 14:25

Офис президента Зеленского публично заявил о неприемлемости идеи о создании так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил глава ОПУ Андрей Ермак во время открытия выставки "Военные преступления России" на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он повторил официальную позицию, что Украина стремится к наказанию руководства РФ за решение о вооруженной агрессии против Украины. "Самый быстрый путь достичь этого - это создать специальный трибунал по преступлению агрессии. И мир начинает понимать, насколько это важно", - пояснил глава офиса Зеленского.

Андрей Ермак, впрочем, сообщил, что часть государств ЕС выступили с альтернативным предложением о создании "гибридного трибунала".

"Новый риск - то, что некоторые страны высказываются в пользу гибридного трибунала, который является неприемлемым. Почему гибридный трибунал неприемлем? Потому что он не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с Путина, Лаврова и Мишустина. Это - главная проблема гибридного проекта", - заявил он.

Источники ЕвроПравды ранее также подтверждали, что предложение "о гибридном трибунале" становится главным в обсуждении между государствами ЕС. Его детали публично не обнародуются, но в Киеве решили публично выступить против него.

Ермак в своем выступлении напомнил, что сейчас фиксируются многочисленные военные преступления, которые совершает армия РФ, и они должны стать предметом расследования в Международном уголовном суде (МУС). Этот суд, впрочем, не имеет полномочий для расследования агрессии РФ.

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"Но все эти преступления были бы невозможны без одного преступления, преступления агрессии. И мы не будем чувствовать себя в безопасности, пока мы не достигнем наказания виновных в агрессии", - подчеркнул глава ОПУ.

Как сообщалось, Владимир Зеленский откроет конференцию по безопасности в Мюнхене.

Также "Европейская правда" опубликовала "песню о Путине", которую транслировали для участников Мюнхенской конференции по безопасности на выставке о военных преступлениях России.

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Темы: Офис генпрокуроравойнатрибуналРосcия
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