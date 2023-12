Кулеба обговорить з главою МЗС Франції допомогу армії РФ з боку мережі "Ашан"

Глава МЗС Дмитро Кулеба має намір обговорити зі своєю французькою колегою Катрін Колонною дані розслідування, яке показало, що російська "дочка" французького Auchan постачала товари російським військовим.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою", – написав Кулеба.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs