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Кулеба обговорить з главою МЗС Франції допомогу армії РФ з боку мережі "Ашан"

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 13:30
Кулеба обговорить з главою МЗС Франції допомогу армії РФ з боку мережі Ашан
Фото з wikipedia.org

Глава МЗС Дмитро Кулеба має намір обговорити зі своєю французькою колегою Катрін Колонною дані розслідування, яке показало, що російська "дочка" французького Auchan постачала товари російським військовим.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою", – написав Кулеба.

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Раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала військкоматам набирати мобілізованих, йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Мережа супермаркетів "Ашан" входить до десятки найбільших іноземних компаній Росії. У Росії французька мережа "Ашан" управляє 241 магазином, де працюють близько 30 тисяч людей. Ринок країни-агресора генерує для материнської Auchan Holding 11% доходів.

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Раніше гендиректор Auchan Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в Росії, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

Теми: УкраїнаФранціяРосіявійна
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