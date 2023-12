Кулеба обсудит с главой МИД Франции помощь армии РФ со стороны сети "Ашан"

Глава МИД Дмитрий Кулеба намерен обсудить со своей французской коллегой Катрин Колонной данные расследования, которое показало, что российская "дочка" французского Auchan поставляла товары российским военным.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой", – написал Кулеба.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs