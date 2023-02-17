Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба обсудит с главой МИД Франции помощь армии РФ со стороны сети "Ашан"

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 13:30
Кулеба обсудит с главой МИД Франции помощь армии РФ со стороны сети Ашан
Фото из wikipedia.org

Глава МИД Дмитрий Кулеба намерен обсудить со своей французской коллегой Катрин Колонной данные расследования, которое показало, что российская "дочка" французского Auchan поставляла товары российским военным.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой", – написал Кулеба.

Реклама:

Ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных, говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Сеть супермаркетов "Ашан" входит в десятку крупнейших иностранных компаний России. В России французская сеть "Ашан" управляет 241 магазином, где работают около 30 тысяч человек. Рынок страны-агрессора генерирует для материнской Auchan Holding 11% доходов.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку "действует в интересах гражданского населения".

Темы: УкраинаФранцияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Украина
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
Все новости...
Реклама: