Кулеба обсудит с главой МИД Франции помощь армии РФ со стороны сети "Ашан"

Глава МИД Дмитрий Кулеба намерен обсудить со своей французской коллегой Катрин Колонной данные расследования, которое показало, что российская "дочка" французского Auchan поставляла товары российским военным.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой", – написал Кулеба.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs February 17, 2023

Ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных, говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Сеть супермаркетов "Ашан" входит в десятку крупнейших иностранных компаний России. В России французская сеть "Ашан" управляет 241 магазином, где работают около 30 тысяч человек. Рынок страны-агрессора генерирует для материнской Auchan Holding 11% доходов.

Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку "действует в интересах гражданского населения".