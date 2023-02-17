Зеленський у Мюнхені: Немає альтернативи Україні в ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки запевнив, що немає альтернативи членству України в ЄС та НАТО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Чи зараз час для України стати повноправною частиною Європейського Союзу? Для більшості європейців це вже не питання. Ми вже здобули статус країни-кандидата. Ми вже готуємось почати переговори про членство", - сказав президент України.

Реклама:

Він підкреслив, що Україна вже поєднанна з європейською економікою, логістикою та енергетикою.

"Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, звільнити людей", - сказав Зеленський.

Він додав, що "ми повинні звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми повинні звільнити від російської агресії кожну європейську інституції та кожну сферу світової економіки, бо лише тоді буде шанс на свободу", - заявив президент.

Нагадаємо, у Мюнхені Офіс президента Зеленського публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ.