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Зеленський у Мюнхені: Немає альтернативи Україні в ЄС і НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 14:14

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки запевнив, що немає альтернативи членству України в ЄС та НАТО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Чи зараз час для України стати повноправною частиною Європейського Союзу? Для більшості європейців це вже не питання. Ми вже здобули статус країни-кандидата. Ми вже готуємось почати переговори про членство", - сказав президент України. 

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Він підкреслив, що Україна вже поєднанна з європейською економікою, логістикою та енергетикою. 

"Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, звільнити людей", - сказав Зеленський.

Він додав, що "ми повинні звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів". 

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"Ми повинні звільнити від російської агресії кожну європейську інституції та кожну сферу світової економіки, бо лише тоді буде шанс на свободу", - заявив президент.

Нагадаємо, у Мюнхені Офіс президента Зеленського публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ.

Теми: ЗеленськийЄСНАТО
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