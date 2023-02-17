Зеленский в Мюнхене: Нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заверил, что нет альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас ли время для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина уже соединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой.

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Мы должны освободить от российской агрессии каждую европейскую институцию и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу", - заявил президент.

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Напомним, в Мюнхене Офис президента Зеленского публично заявил о неприемлемости идеи о создании так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ.