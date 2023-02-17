МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна

До МЗС РФ викликали посла Нідерландів через розслідування, яке припустило, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС РФ.

"Ми вимагали припинити нав'язливі спроби нідерландської влади безпідставно покласти на Російську Федерацію відповідальність за авіакатастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом 17 липня 2014 року" - йдеться в заяві.

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У відомстві заявили політизований характер роботи очолюваної прокуратурою Нідерландів Спільної слідчої групи (ССГ).

"Заява ССГ про припинення розслідування - черговий доказ того, що слідство вичерпало аргументи на підтвердження своєї однобокої обвинувальної позиції. Наголошено, що російська сторона не визнає результати розслідування, в якому не брала повноцінної участі і від якого від самого початку була усунена" - заявили в МЗС РФ.

Також у відомстві поскаржилися послу на те, що влада Нідерландів нібито перешкоджає виконанню посольством Росії своїх прямих функцій, зокрема пов'язаних із роботою з громадськими та історико-меморіальними організаціями, а також політологічними майданчиками, на яких обговорюють ключові теми міжнародного порядку денного, що зачіпають Росію.

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Крім того, МЗС РФ заявило про "деструктивну позицію Гааги, зайняту на візовому напрямку".

Нагадаємо, слідча група дійшла висновку, що існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Владіміром Путіним.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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