МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина

В МИД РФ вызвали посла Нидерландов из-за расследования, которое предположило, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД РФ.

"Мы требовали прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года", - говорится в заявлении.

Реклама:

В ведомстве заявили политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ).

"Заявление ССГ о прекращении расследования - очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции. Отмечено, что российская сторона не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена", - заявили в МИД РФ.

Также в ведомстве пожаловались послу на то, что власти Нидерландов якобы препятствуют выполнению посольством России своих прямых функций, в частности связанных с работой с общественными и историко-мемориальными организациями, а также политологическими площадками, на которых обсуждают ключевые темы международной повестки дня, затрагивающие Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, МИД РФ заявил о "деструктивной позиции Гааги, занятой на визовом направлении".

Напомним, следственная группа пришла к выводу, что существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Читайте также: МН17: все только начинается. Самое важное о приговоре, который стал победой Украины.