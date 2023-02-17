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Маріонетка Путіна Лукашенко заявив, що не міг не примчати на клич свого господаря

Ірина БалачукП'ятниця, 17 лютого 2023, 14:18
Маріонетка Путіна Лукашенко заявив, що не міг не примчати на клич свого господаря
Лукашенко і Путін. Фото Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що він не може проігнорувати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.   

Джерело: Лукашенко на переговорах із Путіним у російському Ново-Огарьово 17 лютого

Деталі: На початку зустрічі Путін подякував Лукашенку за візит.

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Пряма мова Путіна: "Шановний Олександре Григоровичу, спасибі, що погодилися приїхати. Ну, дійсно....

Пряма мова Лукашенка: "Так ніби я міг не погодитися?"

Пряма мова Путіна: "Ну, ми всі зайняті люди, справ вистачає і вдома".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Після цього Путін почав розповідати, що нібито дивився пресконференцію Лукашенка 16 лютого. Самопроголошений президент Білорусі перепитав, чи не засмутився Путін через те, що він там наговорив, але російський диктатор заявив, що поділяє "позиції і підходи" білоруського колеги, і Лукашенко на це почав посміхатися.

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
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