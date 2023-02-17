Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що він не може проігнорувати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: Лукашенко на переговорах із Путіним у російському Ново-Огарьово 17 лютого

Деталі: На початку зустрічі Путін подякував Лукашенку за візит.

Пряма мова Путіна: "Шановний Олександре Григоровичу, спасибі, що погодилися приїхати. Ну, дійсно....

Пряма мова Лукашенка: "Так ніби я міг не погодитися?"

Пряма мова Путіна: "Ну, ми всі зайняті люди, справ вистачає і вдома".

Маріонетка Путіна Лукашенко заявив, що не міг не примчати на клич свого господаря. Відео з пабліка у Telegram pic.twitter.com/vGvI3JzIG2 ВІДЕО ДНЯ February 17, 2023

Деталі: Після цього Путін почав розповідати, що нібито дивився пресконференцію Лукашенка 16 лютого. Самопроголошений президент Білорусі перепитав, чи не засмутився Путін через те, що він там наговорив, але російський диктатор заявив, що поділяє "позиції і підходи" білоруського колеги, і Лукашенко на це почав посміхатися.