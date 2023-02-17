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Марионетка Путина Лукашенко заявил, что не мог не примчаться на зов своего хозяина

Ирина БалачукПятница, 17 февраля 2023, 14:18
Марионетка Путина Лукашенко заявил, что не мог не примчаться на зов своего хозяина
Лукашенко и Путин. Фото Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что он не может проигнорировать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.    

Источник: Лукашенко на переговорах с Путиным в российском Ново-Огарево 17 февраля

Детали: В начале встречи Путин поблагодарил Лукашенко за визит.

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Детали: После этого Путин начал рассказывать, что якобы смотрел пресс-конференцию Лукашенко 16 февраля. Самопровозглашенный президент Беларуси переспросил, не расстроился ли Путин из-за того, что он там наговорил, но российский диктатор заявил, что разделяет "позиции и подходы" своего белорусского коллеги, и Лукашенко на это начал улыбаться.

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия
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