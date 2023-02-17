Марионетка Путина Лукашенко заявил, что не мог не примчаться на зов своего хозяина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что он не может проигнорировать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: Лукашенко на переговорах с Путиным в российском Ново-Огарево 17 февраля

Детали: В начале встречи Путин поблагодарил Лукашенко за визит.

Прямая речь Путина: "Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно….

Прямая речь Лукашенко: "Как будто я мог не согласиться?"

Прямая речь Путина: "Ну, ми все занятые люди, дел хватает и дома".

Маріонетка Путіна Лукашенко заявив, що не міг не примчати на клич свого господаря. Відео з пабліка у Telegram pic.twitter.com/vGvI3JzIG2 ВИДЕО ДНЯ February 17, 2023

Детали: После этого Путин начал рассказывать, что якобы смотрел пресс-конференцию Лукашенко 16 февраля. Самопровозглашенный президент Беларуси переспросил, не расстроился ли Путин из-за того, что он там наговорил, но российский диктатор заявил, что разделяет "позиции и подходы" своего белорусского коллеги, и Лукашенко на это начал улыбаться.