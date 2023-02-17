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"Щойно будуть боєздатними": Рютте розповів про перспективи поставки 100 Leopard 1

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 16:56
Марк Рютте, фото Getty Images

Нідерланди разом з Німеччиною та Данією планують передати Україні 100 танків Leopard 1 - вони  будуть відправлені, щойно матимуть бойову готовність.

Про це на брифінгу у Києві в п’ятницю заявив глава уряду Нідерландів Марк Рютте, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Разом з Німеччиною і Данією ми будемо надавати 100 танків Leopard. Разом з Німеччиною і США - також ЗРК Patriot", - сказав Рютте. 

Щодо термінів поставки в Україну глава уряду Нідерландів не дав конкретних прогнозів, але пообіцяв, що це буде "якнайшвидше".

"Як тільки перша партія буде боєздатною, вона буде доставлена ​​в Україну. Ми хочемо зробити це якнайшвидше. Не можу вам назвати дати. Ми знаємо принцип: краще сьогодні, ніж завтра. Але треба, щоб усе було справне", - сказав Рютте. 

Він підкреслив, що Україна має перемогти у війні.

"Треба робити все, що зможемо, щоб Україна могла боронитися від жахливого насильства з боку Росії. Ви маєте перемогти", - заявив нідерландський прем’єр.

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З неофіційної інформації, йдеться у тому числі про колишні данські Leopard, які у 2010 році зняли з озброєння і продали назад німецькому виробнику Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, де вони і залишаються на складах.

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Теми: танкизброядопомога УкраїніНідерланди
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