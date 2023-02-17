"Как только будут боеспособными": Рютте рассказал о перспективах поставки 100 Leopard 1

Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют передать Украине 100 танков Leopard 1 - они будут отправлены, как только будут иметь боевую готовность.

Об этом на брифинге в Киеве в пятницу заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Вместе с Германией и Данией мы будем предоставлять 100 танков Leopard. Вместе с Германией и США - также ЗРК Patriot", - сказал Рютте.

Реклама:

Относительно сроков поставки в Украину глава правительства Нидерландов не дал конкретных прогнозов, но пообещал, что это будет "как можно быстрее".

"Как только первая партия будет боеспособной, она будет доставлена в Украину. Мы хотим сделать это как можно быстрее. Не могу вам назвать даты. Мы знаем принцип: лучше сегодня, чем завтра. Но надо, чтобы все было исправно", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Украина должна победить в войне.

ВИДЕО ДНЯ

"Надо делать все, что сможем, чтобы Украина могла защищаться от ужасного насилия со стороны России. Вы должны победить", - заявил нидерландский премьер.

По неофициальной информации, речь идет в том числе о бывших датских Leopard, которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где они и остаются на складах.