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Рютте про винищувачі: публічні розмови не допоможуть рішенню

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 16:19

Прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте, який раніше заявляв про відсутність табу на постачання будь-яких видів зброї Україні, на брифінгу у Києві відмовився надавати будь-які деталі щодо переговорів про літаки.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на питання преси щодо готовності Нідерландів надати Україні винищувачі, Рютте зауважив, що "ніщо не виходить за межі можливого тією мірою, якою це допомагає стримувати російську агресію".

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"Але я би далі про це не говорив, тому що це може не допомогти дійти продуктивного рішення, тому що тут (у переговорах. - Ред.) дуже багато учасників", - сказав Рютте.

Водночас він висловив сподівання на те, що союзники зможуть дійти згоди. 

"Ми раніше бачили, що досягали рішень і щодо самохідних гаубиць, і щодо танків. Це свідчить про те, що можлива співпраця і поступ у цьому… Будемо вірити, що вдасться це обговорити і вирішити так, як вдалося  з танками", - сказав Рютте.

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Нагадаємо, Україна офіційно попросила Нідерланди про винищувачі F-16.

Рютте не виключає надання будь-якої військової підтримки для України.

Теми: винищувачіНідерланди
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