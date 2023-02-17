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Двопартійна група законодавців США тисне на Байдена щодо винищувачів для України – Politico

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 17:37

П'ять членів Палати представників США, представники Республіканської і Демократичної партії, тиснуть на президента Джо Байдена, щоб він направив в Україну винищувачі F-16. 

Законодавці написали лист Байдену, зі змістом якого ознайомилось видання Politico, пише "Європейська правда".

Законодавці стверджують, що сучасні літаки, яких прагне Київ, але надати які адміністрація Байдена досі не погодилася, "можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року".

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"Надання таких літаків необхідне, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо на тлі відновлення російських наступальних дій і з огляду на очікуване збільшення масштабних бойових дій", - пишуть законодавці.

Організатором листа виступив демократ від штату Мен Джаред Голден. Його також підписали демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Гулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонсалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.

Законодавці стверджують, що винищувачі - або F-16 виробництва Lockheed Martin, або подібні - нададуть українським військам більше можливостей, ніж наземна артилерія, надана США та іншими країнами.

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"F-16 або подібні винищувачі четвертого покоління надали б Україні високомобільну платформу, з якої можна було б націлюватись на російські ракети і безпілотники класу "повітря-повітря", захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також боротися з російськими винищувачами за перевагу в повітрі", - стверджували вони.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці січня заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. 

У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.

Теми: СШАБайденавіаУкраїна
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