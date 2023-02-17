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Двухпартийная группа законодателей США давит на Байдена по поводу истребителей для Украины – Politico

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 17:37

Пять членов Палаты представителей США, представители Республиканской и Демократической партии, давят на президента Джо Байдена, чтобы он направил в Украину истребители F-16.

Законодатели написали письмо Байдену, с содержанием которого ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Законодатели утверждают, что современные самолеты, которых требует Киев, но предоставить которые администрация Байдена до сих пор не согласилась, "могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году".

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"Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно на фоне возобновления российских наступательных действий и учитывая ожидаемое увеличение масштабных боевых действий", - пишут законодатели.

Организатором письма выступил демократ от штата Мэн Джаред Голден. Его также подписали демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крисси Гулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонсалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

Законодатели утверждают, что истребители - либо F-16 производства Lockheed Martin, либо подобные - предоставят украинским войскам больше возможностей, чем наземная артиллерия, предоставленная США и другими странами.

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"F-16 или подобные истребители четвертого поколения предоставили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно было бы нацеливаться на российские ракеты и беспилотники класса "воздух-воздух", защищать украинские сухопутные войска, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также бороться с российскими истребителями за превосходство в воздухе", - утверждали они.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в конце января заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. 

В Белом доме после этого сказали, что США уже оказывают Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

Темы: СШАБайденавиаУкраина
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