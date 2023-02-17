Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двухпартийная группа законодателей США давит на Байдена по поводу истребителей для Украины – Politico

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 18:37

Пять членов Палаты представителей США, представители Республиканской и Демократической партии, давят на президента Джо Байдена, чтобы он направил в Украину истребители F-16.

Законодатели написали письмо Байдену, с содержанием которого ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Законодатели утверждают, что современные самолеты, которых требует Киев, но предоставить которые администрация Байдена до сих пор не согласилась, "могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году".

"Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно на фоне возобновления российских наступательных действий и учитывая ожидаемое увеличение масштабных боевых действий", - пишут законодатели.

Организатором письма выступил демократ от штата Мэн Джаред Голден. Его также подписали демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крисси Гулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонсалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

Законодатели утверждают, что истребители - либо F-16 производства Lockheed Martin, либо подобные - предоставят украинским войскам больше возможностей, чем наземная артиллерия, предоставленная США и другими странами.

"F-16 или подобные истребители четвертого поколения предоставили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно было бы нацеливаться на российские ракеты и беспилотники класса "воздух-воздух", защищать украинские сухопутные войска, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также бороться с российскими истребителями за превосходство в воздухе", - утверждали они.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в конце января заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. 

В Белом доме после этого сказали, что США уже оказывают Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

Читайте УП В Google News

Темы: СШАБайденавиаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США имеют доказательства того, что Китай может предоставить РФ летальную военную помощь - Блинкен

Причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство – СМИ

Спикер Госдумы назвал "самый подлый поступок Украины"

Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ

Новая добровольная мобилизация в Украине "дает хорошие результаты" - СМИ

Пригожин не смог заручиться поддержкой Кадырова в противостоянии с Минобороны РФ – ISW

Все новости...
США
В США предлагают отправить в зону боевых действий в Украине наблюдателей для отслеживания помощи
Журналисты показали, как в США производят боеприпасы для Украины
Дуда планирует убеждать Байдена увеличить количество войск и техники в Польше
Последние новости
20:08
Потсдамский "Кремль" разрисовали флагом РФ и Z-символами
19:58
Зеленский ввел в действие санкции в отношении 333 россиян и Московской биржи
19:38
Зеленский обсудил с Макроном "формулу мира" и сотрудничество в обороне
19:23
США выделят еще $100 млн помощи в ответ на землетрясения в Турции и Сирии
19:14
В понедельник в Киеве и двух областях не планируют отключать свет – ДТЭК
18:59
МИД: Россия блокирует ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
18:50
РФ должна ответить за преступления в Украине, если хочет нормальных отношений с Западом - премьер Эстонии
18:43
фотоОбстрелы Харьковщины: в воскресенье ранены 4 жителей
18:19
Силы обороны сбили вражеский самолет и три беспилотника – сводка Генштаба
18:09
В оккупированном Крыму "национализировали" около 700 активов украинцев
Все новости...