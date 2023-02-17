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МЗС РФ викликало посла Італії через скасування виступів російських артистів

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 18:06

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії в Москві через скасування низки російських виконавців.

Про це йдеться в заяві відомства, пише "Європейська правда".

"Ці рішення італійської влади, на жаль, свідчать про прояв тенденції до дискримінації діячів мистецтва Росії та звуження культурно-гуманітарних обмінів, що дисонує із заявами представників італійського керівництва щодо важливості збереження єдиного простору європейської та світової культури, неприпустимості зведення в ньому бар'єрів та огорож за національною ознакою", - ідеться в заяві.

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Зазначається, що з послом також було обговорено міжнародну проблематику і до італійського дипломата "було доведено російські оцінки щодо тривалого постачання київському режиму озброєнь і військової техніки".

Раніше у п'ятницю до МЗС РФ викликали посла Нідерландів через розслідування, яке припустило, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Володимиром Путіним.

Теми: ІталіяРосія
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