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МИД РФ вызвал посла Италии из-за отмены выступлений российских артистов

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 18:06

Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии в Москве из-за отмены ряда российских исполнителей.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет "Европейская правда".

"Эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что с послом также обсуждалась международна проблематика и до итальянского дипломата "были доведены российские оценки продолжающихся поставок киевскому режиму вооружений и военной техники".

Напомним, в МИД РФ вызвали посла Нидерландов из-за расследования, которое предположило, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

Темы: ИталияРосcия
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