Прем'єрка Естонії: Путін повинен відповісти за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала до кримінальних наслідків для президента РФ Владіміра Путіна через вторгнення в Україну.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Путін має бути притягнутий до відповідальності за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься", - сказала Каллас.

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Каллас зазначила, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може судити Путіна за воєнні злочини, але не за агресію проти України. Для цього потрібен окремий суд.

Дії Міжнародного кримінального суду щодо Путіна наразі неможливі, зокрема, тому, що ні Росія, ні Україна не є договірними сторонами Римського статуту, який є правовою основою цього суду.

"Важливий сам меседж: вам це з рук не зійде. Ви понесете відповідальність. Якщо агресори або потенційні агресори в будь-якій точці світу зрозуміють, що з вами нічого не трапиться, якщо ви зробите це, то це серйозна проблема для безпеки всього світу - не тільки в Європі", - сказала вона.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Києві перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Як повідомлялося, у нових рішеннях ПАРЄ у січні уперше з’явилися деталі та обриси спеціального трибуналу щодо покарання за злочин агресії РФ. Цей орган, що доволі символічно, пропонують створити у Гаазі.

Деталі у статті: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка