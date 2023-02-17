Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єрка Естонії: Путін повинен відповісти за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 19:05

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала до кримінальних наслідків для президента РФ Владіміра Путіна через вторгнення в Україну.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Путін має бути притягнутий до відповідальності за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься", - сказала Каллас.

Реклама:

Каллас зазначила, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може судити Путіна за воєнні злочини, але не за агресію проти України. Для цього потрібен окремий суд.

Дії Міжнародного кримінального суду щодо Путіна наразі неможливі, зокрема, тому, що ні Росія, ні Україна не є договірними сторонами Римського статуту, який є правовою основою цього суду.

"Важливий сам меседж: вам це з рук не зійде. Ви понесете відповідальність. Якщо агресори або потенційні агресори в будь-якій точці світу зрозуміють, що з вами нічого не трапиться, якщо ви зробите це, то це серйозна проблема для безпеки всього світу - не тільки в Європі", - сказала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із прем’єром Нідерландів Марком Рютте у Києві перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Як повідомлялося, у нових рішеннях ПАРЄ у січні уперше з’явилися деталі та обриси  спеціального трибуналу щодо покарання за злочин агресії РФ. Цей орган, що доволі символічно, пропонують створити у Гаазі. 

Деталі у статті: На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка

Теми: ПутінРосіяЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ в державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
Усі новини...
Реклама: