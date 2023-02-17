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Премьер Эстонии: Путин должен ответить за преступление агрессии, иначе история будет повторяться

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 20:05

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала к уголовным последствиям для президента РФ Владимира Путина из-за вторжения в Украину.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Путин должен быть привлечен к ответственности за преступление агрессии, иначе история будет повторяться", - сказала Каллас.

Каллас отметила, что Международный уголовный суд в Гааге может судить Путина за военные преступления, но не за агрессию против Украины. Для этого нужен отдельный суд.

Действия Международного уголовного суда в отношении Путина пока невозможны, в частности, потому, что ни Россия, ни Украина не являются договорными сторонами Римского статута, который является правовой основой этого суда.

"Важен сам месседж: вам это с рук не сойдет. Вы понесете ответственность. Если агрессоры или потенциальные агрессоры в любой точке мира поймут, что с вами ничего не случится, если вы сделаете это, то это серьезная проблема для безопасности всего мира - не только в Европе", - сказала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве перспективы создания в Гааге специального трибунала по преступлению российской агрессии.

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Как сообщалось, в новых решениях ПАСЕ в январе впервые появились детали и очертания специального трибунала по наказанию за преступление агрессии РФ. Этот орган, что довольно символично, предлагают создать в Гааге.

Детали в статье - На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

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Темы: ПутинРосcияЭстония
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