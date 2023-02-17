Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Эстонии: Путин должен ответить за преступление агрессии, иначе история будет повторяться

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 19:05

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала к уголовным последствиям для президента РФ Владимира Путина из-за вторжения в Украину.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Путин должен быть привлечен к ответственности за преступление агрессии, иначе история будет повторяться", - сказала Каллас.

Реклама:

Каллас отметила, что Международный уголовный суд в Гааге может судить Путина за военные преступления, но не за агрессию против Украины. Для этого нужен отдельный суд.

Действия Международного уголовного суда в отношении Путина пока невозможны, в частности, потому, что ни Россия, ни Украина не являются договорными сторонами Римского статута, который является правовой основой этого суда.

"Важен сам месседж: вам это с рук не сойдет. Вы понесете ответственность. Если агрессоры или потенциальные агрессоры в любой точке мира поймут, что с вами ничего не случится, если вы сделаете это, то это серьезная проблема для безопасности всего мира - не только в Европе", - сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве перспективы создания в Гааге специального трибунала по преступлению российской агрессии.

Как сообщалось, в новых решениях ПАСЕ в январе впервые появились детали и очертания специального трибунала по наказанию за преступление агрессии РФ. Этот орган, что довольно символично, предлагают создать в Гааге.

Детали в статье - На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

Темы: ПутинРосcияЭстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Путин
Эрдоган надеется на возобновление "зерновой сделки"
Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия
МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского
Последние новости
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
Все новости...
Реклама: