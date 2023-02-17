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Зеленський: Післявоєнне суспільство не пробачить корупції. Ми її подолаємо

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 лютого 2023, 19:40
Зеленський: Післявоєнне суспільство не пробачить корупції. Ми її подолаємо
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що післявоєнне українське суспільство не буде миритися із корупцією в країні і впевнений у тому, що її в Україні викорінять.

Джерело: виступ Зеленського на 59-й Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимила ця війна. Багато хто побіг із нашої держави, якщо казати відверто.

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Багато хто залишився з окупантами за своєю волею. І такої інформації дуже багато...

Наше післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки, і тому я впевнений: ми це поборемо.

Паралельно з цим є реформи. Є антикорупційна система – одна з найпотужніших у Європі. 

ВІДЕО ДНЯ

У нас багато інституцій, завершується добір посадовця в останній антикорупційний орган (НАБУ - ред.). І ця система буде на 100% працювати…

Тобто, незважаючи на війну, ми працюємо. Авжеж, є ті чи інші моменти. На жаль, люди у світі, а це було в часи всіх війн: хтось воює, а хтось користується війною. Я впевнений, що ми все це поборемо, тому що цього всього залишається вже не так багато".

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Теми: ЗеленськийкорупціяУкраїнавійна
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