Зеленский: Послевоенное общество не простит коррупции. Мы ее преодолеем

Президент Владимир Зеленский считает, что послевоенное украинское общество не будет мириться с коррупцией в стране и уверен в том, что ее в Украине искоренят.

Источник: выступление Зеленского на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Глубинной коррупции в Украине нет. Многое вымыла эта война. Многие сбежали из нашего государства, если говорить откровенно.

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Многие остались с оккупантами по своей воле. И такой информации очень много...

Наше послевоенное общество не простит любые коррупционные шаги, и поэтому я уверен: мы это поборем.

Параллельно с этим есть реформы. Есть антикоррупционная система - одна из самых мощных в Европе.

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У нас много институтов, завершается отбор чиновника в последний антикоррупционный орган (НАБУ - ред.). И эта система будет на 100% работать...

То есть, несмотря на войну, мы работаем. Конечно, есть те или иные моменты. К сожалению, люди в мире, а это было во времена всех войн: кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Я уверен, что мы все это преодолеем, потому что этого всего остается уже не так много".

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