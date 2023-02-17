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Міноборони Німеччини: вимоги зупинити поставки зброї Україні наївні

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 20:03

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає наївними заклики зупинити поставки зброї Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю WELT TV на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус розкритикував вимогу лівих не постачати зброю Києву.

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"Вимога припинити постачання зброї в Україну, щоб розпочати мирні переговори, є досить наївною і також гарантуватиме, що ми надішлемо сигнал Путіну: "Ми гальмуємо, прохід для вас вільний".

Глава міноборони Німеччини також сказав, що не очікує на великий російський наступ в Україні найближчим часом.

"Є певна тенденція цього очікувати. Особисто я в це не вірю", - сказав Пісторіус про ймовірний великий наступ РФ.

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"Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", - пояснив міністр.

Пісторіус також не вважає ймовірним, що президент Росії Владімір Путін прискорить темп війни до того, як більше західної зброї, як-от бойові танки, стане доступною для України. "Але я також не виключаю цього", - додав він. 

За його словами, треба почекати і подивитися, як розвиватимуться події, бо ніхто не може зрозуміти міркування вождя Кремля.

За словами міністра, 14 танків Бундесверу Leopard 2А6 "однозначно будуть в Україні в передостанній або останній тиждень березня".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 лютого у Мюнхені закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

Теми: Німеччинавійнадопомога УкраїніРосія
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