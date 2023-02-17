Минобороны Германии: требования остановить поставки оружия Украине наивны

Министр обороны Германии Борис Писториус считает наивными призывы остановить поставки оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью WELT TV на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает "Европейская правда".

Писториус раскритиковал требование левых не поставлять оружие Киеву.

"Требование прекратить поставки оружия в Украину, чтобы начать мирные переговоры, является достаточно наивным и также будет гарантировать, что мы пошлем сигнал Путину: "Мы тормозим, проход для вас свободен".

Глава минобороны Германии также сказал, что не ожидает большого российского наступления в Украине в ближайшее время.

"Есть определенная тенденция этого ожидать. Лично я в это не верю", - сказал Писториус о вероятном крупном наступлении РФ.

"Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", - пояснил министр.

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Писториус также не считает вероятным, что президент России Владимир Путин ускорит темп войны до того, как больше западного оружия, например боевые танки, станет доступным для Украины. "Но я также не исключаю этого", - добавил он.

По его словам, надо подождать и посмотреть, как будут развиваться события, потому что никто не может понять рассуждения вождя Кремля.

По словам министра, 14 танков Бундесвера Leopard 2А6 "однозначно будут в Украине в предпоследнюю или последнюю неделю марта".

Канцлер Германии Олаф Шольц 17 февраля в Мюнхене призвал международных партнеров, которые имеют на вооружении боевые танки западного образца, прислать их Украине.