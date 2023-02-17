Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський застеріг Білорусь від вступу у війну: Це буде велика історична помилка

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 лютого 2023, 22:05
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ Білорусі у війну проти України зробить її співучасницею Росії і в майбутньому – суб'єктом програшу, трибуналу, відшкодування. Зеленський назвав вступ Білорусі у війну "великою помилкою".

Джерело: виступ Зеленського на 59-й Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності і високого ризику такого немає. Вони можуть піти з Білорусі, але це складно. По-перше, складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їх склад, об'єднати їх.

Тому що білоруси впринципі, як ми розуміємо, не хочуть воювати проти України. Не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні – 80%. Тому дуже складно отримати підтримку Білорусі у цьому процесі, тому буде дуже складно їх затягнути, але вони будуть це робити безумовно.

Що я можу сказати. Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка. Тому що одна справа, коли з її території, з деяких аеропортів летіла авіація або ракети з територій, які вони не контролювали, вони були під контролем Росії. Це одна справа.

А інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів. Ти в цей момент стаєш терористом і тим самим робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни.

І одночасно ти станєш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодування за все те, що Росія вже наробила і, на жаль, продовжує робити. Тому це буде великою помилкою".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Президент також сказав, що в Україні вважають, що в Білорусі недостатньо сил: "Ми вважаємо, що сил у них недостатньо. І всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. Це не залякування - говорю, як є. Ми захищаємо себе, ми ні на кого не наступаємо".

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийБілорусьвійнаЛукашенко
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ

Спікер Держдуми назвав "найпідліший вчинок України"

Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

Пригожин не зміг заручитися підтримкою Кадирова у протистоянні з Міноборони РФ – ISW

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Післявоєнне суспільство не пробачить корупції. Ми її подолаємо
Світ вже почув, наскільки необхідна авіаційна коаліція для України - Зеленський
Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"
Останні новини
23:54
Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги
23:10
Україна вперше здобула медаль у командних змаганнях на ЧС із лижної акробатики
23:05
В Італії після кількох днів пошуків знайшли рештки "метеорита Святого Валентина"
22:34
Дуда: Якщо Лукашенко направить армію в Україну, нація піде проти нього
21:53
Зеленський: Кожен санкційний пакет України стає основою роботи з партнерами
21:39
Зеленський за підсумками Ставки: Вирівнюємо ситуацію й готуємо наші дії
21:23
фотоОбстріли Дніпропетровщини: двоє постраждалих, один у важкому стані
20:55
відеоЧоловіка інста-блогерки затримали за напад на патрульного
20:43
Швейцарці розділились у питанні, чи потрібно надавати більше допомоги Україні
20:08
Потсдамський "Кремль" розмалювали прапором РФ і Z-символами
Усі новини...