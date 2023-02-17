Зеленський застеріг Білорусь від вступу у війну: Це буде велика історична помилка

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ Білорусі у війну проти України зробить її співучасницею Росії і в майбутньому – суб'єктом програшу, трибуналу, відшкодування. Зеленський назвав вступ Білорусі у війну "великою помилкою".

Джерело: виступ Зеленського на 59-й Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності і високого ризику такого немає. Вони можуть піти з Білорусі, але це складно. По-перше, складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їх склад, об'єднати їх.

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Тому що білоруси впринципі, як ми розуміємо, не хочуть воювати проти України. Не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні – 80%. Тому дуже складно отримати підтримку Білорусі у цьому процесі, тому буде дуже складно їх затягнути, але вони будуть це робити безумовно.

Що я можу сказати. Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка. Тому що одна справа, коли з її території, з деяких аеропортів летіла авіація або ракети з територій, які вони не контролювали, вони були під контролем Росії. Це одна справа.

А інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів. Ти в цей момент стаєш терористом і тим самим робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни.

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І одночасно ти станєш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодування за все те, що Росія вже наробила і, на жаль, продовжує робити. Тому це буде великою помилкою".

Деталі: Президент також сказав, що в Україні вважають, що в Білорусі недостатньо сил: "Ми вважаємо, що сил у них недостатньо. І всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. Це не залякування - говорю, як є. Ми захищаємо себе, ми ні на кого не наступаємо".