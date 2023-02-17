Зеленский предостерег Беларусь от вступления в войну: Это будет большая историческая ошибка

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Беларуси в войну против Украины сделает ее соучастницей России и в будущем - субъектом проигрыша, трибунала, возмещения. Зеленский назвал вступление Беларуси в войну "большой ошибкой".

Источник: выступление Зеленского на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Мы считаем, что на сегодня вероятности и высокого риска такого нет. Они могут пойти из Беларуси, но это сложно. Во-первых, сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав, объединить их.

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Потому что белорусы в принципе, как мы понимаем, не хотят воевать против Украины. Не хочет подавляющее большинство общества. Мы имеем цифры аналитические - 80%. Поэтому очень сложно получить поддержку Беларуси в этом процессе, поэтому будет очень сложно их затянуть, но они будут это делать, безусловно.

Что я могу сказать. Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка. Потому что одно дело, когда с ее территории, из некоторых аэропортов летела авиация или ракеты с территорий, которые они не контролировали, они были под контролем России. Это одно дело.

А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам. Ты в этот момент становишься террористом и тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны.

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И одновременно ты становишься субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения за все то, что Россия уже наделала и, к сожалению, продолжает делать. Поэтому это будет большой ошибкой".

Детали: Президент также сказал, что в Украине считают, что в Беларуси недостаточно сил: "Мы считаем, что сил у них недостаточно. И все, кто придут на нашу землю, точно не вернутся. Это не запугивание - говорю, как есть. Мы защищаем себя, мы ни на кого не наступаем".