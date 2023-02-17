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Перший батальйон українських військових завершив навчання на базі США в Німеччині

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 21:15

Пентагон повідомив, що перша група українських військових завершила навчання на американській базі в Німеччині.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Друга група вже проходить п'ятитижневий курс, в рамках якого військовослужбовців навчатимуть маневрової, медичної та базової військової підготовки.

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Перша група з 635 українців завершила курс на полігоні Графенвер, де США проводять власні навчання з загальновійськової та маневрової підготовки. Український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

Навчання розпочалися в середині січня і є частиною розширеної програми США з підготовки українських військових до ведення бойових дій.

Раніше США пропонували менш масштабні навчання з окремих систем озброєння, таких як ракетні пускові установки HIMARS. Перехід до навчання на рівні батальйонів ознаменував значне розширення зусиль США з підготовки українців до довготривалої війни. 

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Друга група з 710 українських військовослужбовців вже розпочала навчання на полігоні Графенвер. Військовослужбовці тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і самохідній гаубиці M109 Paladin.

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.

Нагадаємо, Сполучені Штати уклали з двома виробниками контракти на виробництво снарядів для гаубиць калібру 155 мм, щоб закривати потреби України.

Теми: СШАНімеччинаЗбройні силивійна
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