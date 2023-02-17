Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перший батальйон українських військових завершив навчання на базі США в Німеччині

"Європейська правда"П'ятниця, 17 лютого 2023, 22:15

Пентагон повідомив, що перша група українських військових завершила навчання на американській базі в Німеччині.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Друга група вже проходить п'ятитижневий курс, в рамках якого військовослужбовців навчатимуть маневрової, медичної та базової військової підготовки.

Перша група з 635 українців завершила курс на полігоні Графенвер, де США проводять власні навчання з загальновійськової та маневрової підготовки. Український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

Навчання розпочалися в середині січня і є частиною розширеної програми США з підготовки українських військових до ведення бойових дій.

Раніше США пропонували менш масштабні навчання з окремих систем озброєння, таких як ракетні пускові установки HIMARS. Перехід до навчання на рівні батальйонів ознаменував значне розширення зусиль США з підготовки українців до довготривалої війни. 

Друга група з 710 українських військовослужбовців вже розпочала навчання на полігоні Графенвер. Військовослужбовці тренуватимуться на бойовій машині піхоти Bradley і самохідній гаубиці M109 Paladin.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.

Нагадаємо, Сполучені Штати уклали з двома виробниками контракти на виробництво снарядів для гаубиць калібру 155 мм, щоб закривати потреби України.

Читайте УП В Google News

Теми: СШАНімеччинаЗбройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ

Спікер Держдуми назвав "найпідліший вчинок України"

Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

Пригожин не зміг заручитися підтримкою Кадирова у протистоянні з Міноборони РФ – ISW

Усі новини...
США
Блінкен зустрівся з Санду і висловив занепокоєння спробами Росії дестабілізувати Молдову
Двопартійна група законодавців США тисне на Байдена щодо винищувачів для України – Politico
У США пропонують відправити в зону бойових дій в Україні спостерігачів для відстеження допомоги
Останні новини
23:54
Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги
23:10
Україна вперше здобула медаль у командних змаганнях на ЧС із лижної акробатики
23:05
В Італії після кількох днів пошуків знайшли рештки "метеорита Святого Валентина"
22:34
Дуда: Якщо Лукашенко направить армію в Україну, нація піде проти нього
21:53
Зеленський: Кожен санкційний пакет України стає основою роботи з партнерами
21:39
Зеленський за підсумками Ставки: Вирівнюємо ситуацію й готуємо наші дії
21:23
фотоОбстріли Дніпропетровщини: двоє постраждалих, один у важкому стані
20:55
відеоЧоловіка інста-блогерки затримали за напад на патрульного
20:43
Швейцарці розділились у питанні, чи потрібно надавати більше допомоги Україні
20:08
Потсдамський "Кремль" розмалювали прапором РФ і Z-символами
Усі новини...