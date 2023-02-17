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Первый батальон украинских военных завершил обучение на базе США в Германии

"Европейская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 22:15

Пентагон сообщил, что первая группа украинских военных завершила обучение на американской базе в Германии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, в рамках которого военнослужащих будут обучать маневровой, медицинской и базовой военной подготовке.

Первая группа из 635 украинцев завершила курс на полигоне Графенвер, где США проводят собственные учения по общевойсковой и маневровой подготовке. Украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военных к ведению боевых действий.

Ранее США предлагали менее масштабные учения по отдельным системам вооружения, таким как ракетные пусковые установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальонов ознаменовал значительное расширение усилий США по подготовке украинцев к долговременной войне.

Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже начала обучение на полигоне Графенвер. Военнослужащие будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin.

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Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих начнут тренировки на боевых машинах Stryker.

Напомним, Соединенные Штаты заключили с двумя производителями контракты на производство снарядов для гаубиц калибра 155 мм, чтобы закрывать потребности Украины.

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Темы: СШАГерманияВооруженные силывойна
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