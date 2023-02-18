Сумщина: ворог обстріляв 7 громад

Уламки російської ракети, знищеної системою ППО на Сумщині. Фото з Facebook ОВА

Протягом 17 лютого росіяни випустили по території Сумської області 3 ракети, ворог обстріляв 7 територіальних громад.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно: "Сьогодні (17 лютого – ред.) на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу "С-300" влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель Краснопілля".

Деталі: Протягом доби ворог також здійснив обстріли 7 територіальних громад області, зафіксовано понад 120 "прильотів".

Територію Есманьської громади росіяни обстрілювали, ймовірно, з артилерії, було 7 "прильотів". Також росіяни скинули 2 міни.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (16 "прильотів") та артилерії (5 "прильотів").

На територію Хотінської громади росіяни скинули 28 мін.

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У Краснопільській громаді ворог обстріляв з міномету одне із сіл, було 12 "прильотів". Ще в одному селі зафіксовано 3 "прильоти" з міномету.

Також ворог здійснив з території РФ артобстріл по селищу Краснопілля. Зафіксовано 1 "приліт" в район залізничного вокзалу та 1 "приліт" в район житлових масивів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл, було 9 "прильотів".

Глухівську громаду ворог обстріляв попередньо з РСЗВ, було 30 "прильотів".

По території Зноб-Новгородської громади здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 8 "прильотів".