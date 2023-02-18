Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: ворог обстріляв 7 громад

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 02:28
Уламки російської ракети, знищеної системою ППО на Сумщині. Фото з Facebook ОВА

Протягом 17 лютого росіяни випустили по території Сумської області 3 ракети, ворог обстріляв 7 територіальних громад.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно: "Сьогодні (17 лютого – ред.) на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу "С-300" влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель Краснопілля".

Деталі: Протягом доби ворог також здійснив обстріли 7 територіальних громад області, зафіксовано понад 120 "прильотів".

Територію Есманьської громади росіяни обстрілювали, ймовірно, з артилерії, було 7 "прильотів". Також росіяни скинули 2 міни.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (16 "прильотів") та артилерії (5 "прильотів").

На територію Хотінської громади росіяни скинули 28 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Краснопільській громаді ворог обстріляв з міномету одне із сіл, було 12 "прильотів". Ще в одному селі зафіксовано 3 "прильоти" з міномету.

Також ворог здійснив з території РФ артобстріл по селищу Краснопілля. Зафіксовано 1 "приліт" в район залізничного вокзалу та 1 "приліт" в район житлових масивів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл, було 9 "прильотів".

Глухівську громаду ворог обстріляв попередньо з РСЗВ, було 30 "прильотів".

По території Зноб-Новгородської громади здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 8 "прильотів".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: обстрілСумська областьРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги

Причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство – ЗМІ

Спікер Держдуми назвав "найпідліший вчинок України"

Прем’єрка Італії буде в Києві у вівторок, оголосить про нову зброю – ЗМІ

Нова добровільна мобілізація в Україні "дає хороші результати" – ЗМІ

Пригожин не зміг заручитися підтримкою Кадирова у протистоянні з Міноборони РФ – ISW

Усі новини...
обстріл
Росіяни били по 7 громадах Сумщини, скинули 6 мін і ВОГ
Росіяни обстрілюють Харків з С-300, усі в укриття – ОВА
3 людини загинули від обстрілів і 7 людей поранені на Херсонщині 
Останні новини
03:54
Для виїзду з Бердянська окупанти запроваджують перепустки – ЦНС
03:15
Росіяни вдарили двома ракетами по промзоні Краматорська – мер
02:33
Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Східного моря
01:35
Китай перетне "червону лінію", надавши летальну зброю Росії – постпред США в ООН
00:38
По Сумщині росіяни вдарили з мінометів і скинули 20 мін
23:54
Зеленський: Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги
23:10
Україна вперше здобула медаль у командних змаганнях на ЧС із лижної акробатики
23:05
В Італії після кількох днів пошуків знайшли рештки "метеорита Святого Валентина"
22:34
Дуда: Якщо Лукашенко направить армію в Україну, нація піде проти нього
21:53
Зеленський: Кожен санкційний пакет України стає основою роботи з партнерами
Усі новини...