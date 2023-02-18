Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: ворог обстріляв 7 громад

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 01:28
Сумщина: ворог обстріляв 7 громад
Уламки російської ракети, знищеної системою ППО на Сумщині. Фото з Facebook ОВА

Протягом 17 лютого росіяни випустили по території Сумської області 3 ракети, ворог обстріляв 7 територіальних громад.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно: "Сьогодні (17 лютого – ред.) на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу "С-300" влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель Краснопілля".

Реклама:

Деталі: Протягом доби ворог також здійснив обстріли 7 територіальних громад області, зафіксовано понад 120 "прильотів".

Територію Есманьської громади росіяни обстрілювали, ймовірно, з артилерії, було 7 "прильотів". Також росіяни скинули 2 міни.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (16 "прильотів") та артилерії (5 "прильотів").

ВІДЕО ДНЯ

На територію Хотінської громади росіяни скинули 28 мін.

У Краснопільській громаді ворог обстріляв з міномету одне із сіл, було 12 "прильотів". Ще в одному селі зафіксовано 3 "прильоти" з міномету.

Також ворог здійснив з території РФ артобстріл по селищу Краснопілля. Зафіксовано 1 "приліт" в район залізничного вокзалу та 1 "приліт" в район житлових масивів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл, було 9 "прильотів".

Глухівську громаду ворог обстріляв попередньо з РСЗВ, було 30 "прильотів".

По території Зноб-Новгородської громади здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 8 "прильотів".

Теми: обстрілСумська областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
обстріл
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
Усі новини...
Реклама: