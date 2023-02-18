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Сумщина: враг обстрелял 7 громад

"Украинская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 02:28
Обломки российской ракеты, уничтоженной системой ПВО на Сумщине. Фото из Facebook ОВА

В течение 17 февраля россияне выпустили по территории Сумской области 3 ракеты, враг обстрелял 7 территориальных громад.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Дословно: "Сегодня (17 февраля – ред.) на нашу область с территории РФ было выпущено 3 ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще 2 ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье. В результате указанного ракетного удара повреждены окна в одном из зданий Краснополья".

Детали: В течение суток враг также совершил обстрелы 7 территориальных громад области, зафиксировано более 120 "прилетов".

Территорию Есманьской громады россияне обстреливали, вероятно, из артиллерии, было 7 "прилетов". Также россияне сбросили 2 мины.

По Юнаковской громаде враг бил из минометов (16 "прилетов") и артиллерии (5 "прилетов").

На территорию Хотинской громады россияне сбросили 28 мин.

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В Краснопольской громаде враг обстрелял из миномета одно из сел, было 12 "прилетов". Еще в одном селе зафиксировано 3 "прилета" из миномета.

Также враг совершил с территории РФ артобстрел по поселку Краснополье. Зафиксирован 1 "прилет" в район железнодорожного вокзала и 1 "прилет" в район жилых массивов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Белопольской громаде зафиксирован минометный обстрел, было 9 "прилетов".

Глуховскую громаду враг обстрелял предварительно из РСЗО, было 30 "прилетов".

По территории Зноб-Новгородской громады осуществлен артиллерийский обстрел, зафиксировано 8 "прилетов".

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Темы: обстрелСумская областьРосcия
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