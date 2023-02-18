Кремль хоче використати ВПК Білорусі для посилення російської армії – ISW

РФ має намір поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі в рамках зусиль Кремля з переозброєння російської армії для підтримки тривалої війни проти України, вважає Інститут вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Аналітики інституту нагадали заяву Олександра Лукашенка, який заявив 17 лютого під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, що білоруська аерокосмічна промисловість готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.

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Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для російського "КАМАЗа" і висловив готовність допомогти Росії у виробництві електронних компонентів для заміщення втраченого західного імпорту.

Він також заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співпрацю у сфері оборони і безпеки, про які Білорусь і Росія домовилися "три місяці тому".

В ISW вважають, що Росія буде активніше використовувати військово-промисловий комплекс Білорусі для посилення власного військового потенціалу.

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Дослівно: "Додаткові Су-25 і запчастини для вантажівок, ймовірно, не є критично важливими для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або оснащені для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш терміново необхідної техніки.

ISW раніше оцінював, що російські війська почали використовувати білоруські полігони і інструкторів для підготовки мобілізованих росіян, щоб компенсувати погіршення тренувального потенціалу Росії. Схоже, що Кремль аналогічним чином використовує елементи білоруського оборонного потенціалу для збільшення російського оборонного виробництва, оскільки Путін прагне відновити російський оборонний потенціал для підтримки тривалої війни з Україною".

Основні висновки ISW за 17 лютого: