Кремль хочет использовать ВПК Беларуси для усиления российской армии – ISW

РФ намерена поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси в рамках усилий Кремля по перевооружению российской армии для поддержки продолжающейся войны против Украины, считает Институт изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института напомнили заявление Александра Лукашенко, который заявил 17 февраля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, что белорусская аэрокосмическая промышленность готова производить штурмовики Су-25 для российских военных при поддержке российских технологий.

Лукашенко также заявил, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского "КАМАЗа" и выразил готовность помочь России в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

Он также заявил, что Беларусь на 100% выполняет неопределенные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились "три месяца назад".

В ISW считают, что Россия будет активнее использовать военно-промышленный комплекс Беларуси для усиления собственного военного потенциала.

Дословно: "Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники.

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ISW ранее оценивал, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для подготовки мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшение тренировочного потенциала России. Похоже, что Кремль аналогичным образом использует элементы белорусского оборонного потенциала для увеличения российского оборонного производства, поскольку Путин стремится восстановить российский оборонный потенциал для поддержки продолжающейся войны с Украиной".

Основные выводы ISW за 17 февраля: