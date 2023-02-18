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Кремль хочет использовать ВПК Беларуси для усиления российской армии – ISW

"Украинская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 04:35
Кремль хочет использовать ВПК Беларуси для усиления российской армии – ISW
Путин и Лукашенко. Фото РИА Новости

РФ намерена поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси в рамках усилий Кремля по перевооружению российской армии для поддержки продолжающейся войны против Украины, считает Институт изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института напомнили заявление Александра Лукашенко, который заявил 17 февраля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, что белорусская аэрокосмическая промышленность готова производить штурмовики Су-25 для российских военных при поддержке российских технологий.

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Лукашенко также заявил, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского "КАМАЗа" и выразил готовность помочь России в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

Он также заявил, что Беларусь на 100% выполняет неопределенные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились "три месяца назад".

В ISW считают, что Россия будет активнее использовать военно-промышленный комплекс Беларуси для усиления собственного военного потенциала.

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Дословно: "Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, вероятно, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, в которой нуждаются российские военные. Россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оснащены для производства Су-25 и грузовиков, для производства более срочно необходимой техники.

ISW ранее оценивал, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для подготовки мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшение тренировочного потенциала России. Похоже, что Кремль аналогичным образом использует элементы белорусского оборонного потенциала для увеличения российского оборонного производства, поскольку Путин стремится восстановить российский оборонный потенциал для поддержки продолжающейся войны с Украиной".

Основные выводы ISW за 17 февраля:

  • Кремль, вероятно, поглотит элементы белорусской оборонно-промышленной базы в рамках более масштабных усилий Москвы по перевооружению российской армии для поддержки продолжающейся войны против Украины.
  • Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала больше интеграционных программ в рамках Союзного государства, что свидетельствует о прогрессе в десятилетней кампании давления Кремля, направленной на формализацию российско-белорусского Союзного государства.
  • Успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины и что сдерживание российской угрозы требует постоянного внимания Запада.
  • Министерство обороны России утвердило имена четырех командующих военными округами, завершив полную замену высшего командного состава российских военных с начала вторжения в Украину.
  • Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, похоже, наращивает информационное контрнаступление на традиционный российский военный истеблишмент.
  • Российские войска продолжили наступательные операции на линии Сватово-Кременная.
  • Российские оккупанты продолжили наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Донецка-Авдеевки и на западе Донецкой области.
  • Российская и украинская военная активность вблизи Новой Каховки указывает на то, что российские войска, вероятно, развернуты на позициях вблизи берегов Днепра.
  • Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска, вероятно, понесли до 200 тыс. потерь с начала российского вторжения в Украину.
  • Владимир Путин 17 февраля подписал ряд законов, направленных на интеграцию оккупированных территорий в российские правовые, экономические и административные структуры.

Темы: ПутинЛукашенкоБеларусь
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