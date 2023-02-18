Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів – Генштаб

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 06:02
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів – Генштаб
Військовослужбовці ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах 20 населених пунктів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна – Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема – Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема – Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу "Ланцет" та 1 – "Зала".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу "С-300" на вогневій позиції.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Останні новини
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
Усі новини...
Реклама: